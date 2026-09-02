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Царьград

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МЧС спасло 99 альпинистов, трое погибших на Эльбрусе в 2026 году

МЧС спасло 99 альпинистов, трое погибших на Эльбрусе в 2026 году

В 2026 году специалисты МЧС на Эльбрусе спасли девять иностранцев и 90 русских. Однако трое граждан Боснии и Индии погибли.

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