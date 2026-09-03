Под Киевом загорелся крупнейший на Украине завод Coca-Cola

Завод компании Coca-Cola загорелся в поселке Великая Дымерка Броварского района Киевской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.
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