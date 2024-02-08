Полянский предупредил о возникновении еще одной «горячей точки» на карте мира

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля, ФедералПресс. Действия властей самопровозглашенного Косово в отношении сербов могут привести к возникновению новой «горячей точки» в мире, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН.