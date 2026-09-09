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Daily Storm

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На конференции в Москве обсудили экологические проблемы

На конференции в Москве обсудили экологические проблемы

Развитие российской столицы определяют в том числе жара и ливниЭкстремальная жара, ливни, качество воздуха — все это определяет развитие городов, в том числе Москвы.

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