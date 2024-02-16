Анастасия Волочкова считает, что ее заказали

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на не приятности. Звезда балета утверждает, что пожар в «Известия Hall», где она должна была выступить со своим шоу «Одержимость», произошел из-за действий ее завистников.
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