В Омской области к уголовной ответственности привлекается местный житель, подозреваемый в незаконном обороте алкогольной продукции и табачных изделий

Следователем следственной части СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Таврического района, обвиняемого в незаконном обороте алкогольной продукции и табачных изделий в особо крупном размере.
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