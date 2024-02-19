Минпросвещения включит изучение истории семьи в «Разговоры о важном» в школах

В российских школах начнут изучать историю семьи. Эту тему включат в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» в следующем учебном году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения.
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