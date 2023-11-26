Кадры последствий обстрела ВСУ Макеевки в ДНР из РСЗО

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили три снаряда из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Макеевке в ДНР, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).