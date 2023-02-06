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Неизвестную пьесу Лопе де Веги удалось обнаружить с помощью нейросети

Неизвестную пьесу Лопе де Веги удалось обнаружить с помощью нейросети

В издании The Guardian появилась информация о важной литературоведческой находке. Утверждается, что искусственный интеллект (ИИ) смог идентифицировать рукопись La francesa Laura как пьесу знаменитого испанского драматурга XVII века Лопе де Веги.

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