Неизвестную пьесу Лопе де Веги удалось обнаружить с помощью нейросети

В издании The Guardian появилась информация о важной литературоведческой находке. Утверждается, что искусственный интеллект (ИИ) смог идентифицировать рукопись La francesa Laura как пьесу знаменитого испанского драматурга XVII века Лопе де Веги.
В издании The Guardian появилась информация о важной литературоведческой находке. Утверждается, что искусственный интеллект (ИИ) смог идентифицировать рукопись La francesa Laura как пьесу знаменитого испанского драматурга XVII века Лопе де Веги.
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