Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Солома переобулась ? Или что-то знает?

Солома переобулась ? Или что-то знает?

Президент Грузии поменяла мнение насчет введения виз для россиян Введение виз для россиян или ограничения прямых рейсов сейчас могут быть восприняты как конфронтационный шаг, считает президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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