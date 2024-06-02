Готовимся к лету. Повторяем правила безопасности на дороге.

В ГУО ´Детский сад № 26 г. Бобруйска´ сотрудник ГАИ Кузнечик Екатерина Александровна провела занятие по правилам дорожного движения для детей - ведь очень важно, чтобы отдых ребят во время каникул был безопасным.
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