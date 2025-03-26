Оверчук презентует российское видение на Боаоском форуме в Китае

Вице-премьер России Алексей Оверчук возглавляет делегацию на Боаоском азиатском форуме в Китае. Основные темы — развитие двусторонних отношений с Пакистаном и представление российского видения Большого евразийского партнерства.
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