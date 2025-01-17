Мазут в Крыму помогают выявлять беспилотники, корабли и вертолеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За минувшие сутки с побережья Крымского полуострова собрано более 17 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта, обследовано почти 395 километров берега и 25 квадратных километров морской акватории.
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