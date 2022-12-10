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Адриатическая лига. «Црвена Звезда» – «Морнар Бар», «Будучность» примет «Студентски Центар»

В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся три матча. Сербская «Црвена Звезда» примет черногорский «Морнар Бар», во встрече двух других представителей Черногории «Будучность» сыграет с клубом «Студентски Центар».

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