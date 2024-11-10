Милитао о травме «крестов»: «Это всего лишь очередной бой, который нужно выиграть. Сдаваться – это не про меня!»

Защитник «Реала» порвал «кресты» в матче Ла Лиги с «Осасуной» (4:0) и выбыл до конца сезона. «Спасибо всем за ваши сообщения, любовь и поддержку! Это всего лишь очередной бой, который нужно выиграть, и я уже знаю, как возвращаться.
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