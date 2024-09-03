«Говорящая голова» моноэфира полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан, похоже, хлебнул «сыворотку правды», и на «24 канале» заявил, что команда Зеленского превратила Покровск и страну «в колонию, карцер и концлагерь абсолютно для всех мужчин», из которого невозможно выехать.
«Этот Свитан сломался, несите следующего»
Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Вот уж открытие сделал считаю, наверное жизнь такая надоела, решил самоубиться
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14 час.
Eduard
Он прав,но долго молчал!
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13 час.
Eduard
Комик-дебил всю Украину просрал,чего даже Поррщенко не мог!
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13 час.
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