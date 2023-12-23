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  • Алекс Сэм
    Что за ... такая ? Обещают много фоток- по факту всегда одна ну максимум две.Потрясающе красив...
  • Александр Пелимский
    Фу... Здесь ничего нет, просто посылают.Однажды в… России...
  • viach
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Эргономика наоборот, как в разных городах мира борются с бомжами

Эргономика наоборот, как в разных городах мира борются с бомжами

Живописные и раскованные бездомные стали неотъемлемой частью пейзажа большого города. Везде, где есть горизонтальная любая поверхность, они умудряются прилечь, а там, где найдется относительно просторная площадка — поставить хижину из коробок.

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