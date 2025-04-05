ASUS выпускает обновление BIOS для своей GeForce RTX 5080 ROG Astral, который увеличивает ли...

ASUS выпускает обновление BIOS для своей GeForce RTX 5080 ROG Astral, который увеличивает лимит мощности до 450 ВтASUS представила обновлённую версию BIOS для видеокарты ROG Astral GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 OC Edition, позволяющую увеличить максимальное энергопотребление до 450 Вт TGP.