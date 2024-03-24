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  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
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Посол Антонов: вылазки террористов и Запад не заставят Россию поменять курс

Посол Антонов: вылазки террористов и Запад не заставят Россию поменять курс

Вылазки, осуществляемые террористами, и Запад не заставят Российскую Федерацию поменять свой курс. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Анатолий Антонов, глава дипломатической миссии Москвы в Соединенных Штатах.

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