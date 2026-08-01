В Вышневолоцком районе магазин превратился в выставочное пространство

Необычной находкой в Вышневолоцком округе поделились в группе ВКонтакте “Наш любимый Волочёк!”. По дороге на Ванчаковой линии расположился нестандартный магазин, который его владелица называет персональной галереей.
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