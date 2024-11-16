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Почему экс-российская актриса Чулпан Хаматова никак не приживется в Латвии?

Почему экс-российская актриса Чулпан Хаматова никак не приживется в Латвии?

Актриса Чулпан Хаматова пребывает в расстроенных чувствах - никак не может прижиться в Латвии. Сначала у неё в ЛР были проблемы с работой в театре - Чулпан не могла полноценно продолжать карьеру из-за невостребованности русских деятелей в этой сфере.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Автор, на хрена нам информация о каких-то хаматовых? Уехала, насрала на Родину, пусть утопится! &quot;Богема&quot; хренова! Не жалко!
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10 час.
Владимир Алтайцев
Автору  заняться  нечем, как пиарить  дерьмо, которое  не интересно никому в мире.
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9 час.
W
Walery
Ну и что... опять Россия - пожалей?  Каждый(-дая) находятся там где они сегодня есть  -  только по своим поведению и делам!
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