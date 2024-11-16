Актриса Чулпан Хаматова пребывает в расстроенных чувствах - никак не может прижиться в Латвии. Сначала у неё в ЛР были проблемы с работой в театре - Чулпан не могла полноценно продолжать карьеру из-за невостребованности русских деятелей в этой сфере.
Почему экс-российская актриса Чулпан Хаматова никак не приживется в Латвии?
Комментарии
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Владимир Елкин
Автор, на хрена нам информация о каких-то хаматовых? Уехала, насрала на Родину, пусть утопится! "Богема" хренова! Не жалко!
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10 час.
Владимир Алтайцев
Автору заняться нечем, как пиарить дерьмо, которое не интересно никому в мире.
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9 час.
W
Walery
Ну и что... опять Россия - пожалей? Каждый(-дая) находятся там где они сегодня есть - только по своим поведению и делам!
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5 час.
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