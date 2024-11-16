Почему экс-российская актриса Чулпан Хаматова никак не приживется в Латвии?

Актриса Чулпан Хаматова пребывает в расстроенных чувствах - никак не может прижиться в Латвии. Сначала у неё в ЛР были проблемы с работой в театре - Чулпан не могла полноценно продолжать карьеру из-за невостребованности русских деятелей в этой сфере.