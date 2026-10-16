С января по сентябрь 2026 года в России снизились продажи тихих вин на 2,7%, составив 40,6 млн дал. Продажи игристых вин увеличились на 4,3%, достигнув 15,1 млн дал.
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