Глава МО Писториус: ФРГ столкнулась с новой непредсказуемостью в отношениях с США

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин сталкивается с "новой непредсказуемостью" в отношениях с США, поэтому должен брать на себя больше ответственности и военного лидерства в контексте конфликта на Украине.
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