Власти Крыма заявили о необходимости кадровой работы

Председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов вместе с главой республики Сергеем Аксёновым на встрече с руководством местных отделений «Единой России» подвели итоги работы, проделанной в рамках завершившихся избирательных кампаний, и обсудили планы дальнейшей деятельности и организационные вопросы.
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