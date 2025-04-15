Основа ЛЧ – новая игра Спортса’‘. Лукомский предсказал гол Мерино «Реалу», а Чернявский – занос Рафиньи

Сможете их обогнать и забрать призы? К началу плей-офф Лиги чемпионов Спортс запустил Основу – новую игру, в которой надо выбирать состав на каждый игровой день ЛЧ и можно выиграть призы: AirPods 4, джерси европейского клуба и сертификаты Ozon.
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