Основа ЛЧ – новая игра Спортса’‘. Лукомский предсказал гол Мерино «Реалу», а Чернявский – занос Рафиньи

Сможете их обогнать и забрать призы? К началу плей-офф Лиги чемпионов Спортс запустил Основу – новую игру, в которой надо выбирать состав на каждый игровой день ЛЧ и можно выиграть призы: AirPods 4, джерси европейского клуба и сертификаты Ozon.