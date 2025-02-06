🔥❗️Красиво горит ⚡️🇷🇺Российские артиллеристы поразили очередной ПВД противника. #ВСУ #Пожар #Прилет #ПВД #Укрытие.
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🔥❗️Красиво горит ⚡️🇷🇺Российские артиллеристы поразили очередной ПВД противника. #ВСУ #Пожар #Прилет #ПВД #Укрытие.
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