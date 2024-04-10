ЕЛЕНА ПАНИНА Пожалуй, самую пораженческую за последние недели статью о перспективах украинского конфликта написал Мэтью Блэкберн из Норвежского института международных отношений (NUPI).
The National Interest: План "Б" России ведëт к краху Украины. А у Запада плана нет
Комментарии
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М
Мария
Скорее всего, думают, что народ дурак. И это правда. Только дураки могут позволить себе выбирать таких лидеров.
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9 час.
igor kim
План Б Запада был - самим напасть на Россию после ее ослабления в войне на Украине.
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8 час.
igor laptev
вот именно! всё равно выполняются задачи глобалистов. теперь вопрос. кто же они? может они не люди вовсе а какие-то всеобъемлющие функции? типа неизменных физических законов
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2 час.
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