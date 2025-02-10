Путин: защита прав российских соотечественников за рубежом требует особого внимания

Российский президент Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов МИД РФ, отметив, что внешнеполитическое ведомство в непростой обстановке обеспечивает эффективное взаимодействие государства со странами мирового большинства.
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