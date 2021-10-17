Комсомольская правда

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В Росгвардии опровергли сообщение о драке силовиков во время испытания на краповые береты

В Росгвардии опровергли сообщение о драке силовиков во время испытания на краповые береты

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал сообщения о том, что в учебном центре "Тамбукан" во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет между силовиками произошла драка.

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