В Росгвардии опровергли сообщение о драке силовиков во время испытания на краповые береты

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал сообщения о том, что в учебном центре "Тамбукан" во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет между силовиками произошла драка.
Популярные статьи
- Не надел маску- получи в челюсть: За что охранники магазинов нападают на покупателей
- Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока
- Путин поручил рассмотреть возможность увеличить кешбэк за турпоездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей
Свежие комментарии