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Бибрас Натхо: «Моя семья живет в Израиле, я сам мусульманин. Меня беспокоит то, что происходит. Политика не помогает никому, из-за нее происходят только негативные моменты»

– Как воспринимаете происходящее между Израилем и Палестиной? – Как и любой нормальный человек, переживаю из-за войны.

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