Макрон пообещал поддержать Украину на мирных переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 февраля заявил, что после телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) пообещал оказать Киеву поддержку на мирных переговорах.
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