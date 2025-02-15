ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 053 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Иванов
    Какой то бред. Уничтожено 4 бригады. Раниными и убитыми противник потерял аж 200 человек.Группировка войск...
  • Игорь Васиков
    Это плохо. Были 3,14дарасы по факту, а будут по жизни...Американская арми...
  • Игорь Васиков
    Госпожа макрон решила перечить хозяину!?Макрон пообещал п...

Макрон пообещал поддержать Украину на мирных переговорах

Макрон пообещал поддержать Украину на мирных переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 февраля заявил, что после телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) пообещал оказать Киеву поддержку на мирных переговорах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Госпожа макрон решила перечить хозяину!?
Ответить
21 час.
наверх