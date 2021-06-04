Любопытно, однако

72 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Романов
    "Инженер человеческих душ", не грубите. Я писал другому человеку. Хотите подискутировать?Откуда взялись мо...
  • Михаил Марс
    А чего ты так завёлся? С правдой столкнулся?Откуда взялись мо...
  • Михаил Марс
    А ты чей? Сынок соседа?Откуда взялись мо...

Ведущий,,Платошкин восхваляет Путина, это уже не спойлеры, это чистые ставленники Кремля."Это брехня от канала ,,наша свобода"

Ведущий,,Платошкин восхваляет Путина, это уже не спойлеры, это чистые ставленники Кремля."Это брехня от канала ,,наша свобода"

Я так думаю С достаточно резкими обвинениями высказался ведущий канала ,,наша свобода" в адрес Николая Платошкина.

Вернуться к статье
77
Обсудить
Игорь Тихонов
А чего с ним спорить? Чмо - оно и есть ЧМО!
Виктор Александрович Дробышев
Надо хоть трезвым в сеть выходить!
Alex Imen
Для Запада оппозиция в России отождествляется с мошенниками типа Навального, стремящегося сдать Россию ему, Западу. А левые силы для них удар под дых, вот и испражняется пустословием.
Владимир Сергеев
Этот гусь выходит под именем Александр Он не только Платошкина поливает .. он всех левых ... Представляет интересы НПСР в котором Филин Болдырев Квачков Алкчнис... Их он НЕ трогает .. Согласен с автором ... засланный казачок .. СПЕЦИАЛЬНО разбивающий все левое движение.
Виктор Козодоев
что за Путинский бандит писал эту ересь
vladimir bedarev
Я не в теме.
Vitali Selivanov
"Он сомнителен..Я бы ему не доверял.." (куплетист Велюров). Я бы тоже....

Картина дня

наверх