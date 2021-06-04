Ведущий,,Платошкин восхваляет Путина, это уже не спойлеры, это чистые ставленники Кремля."Это брехня от канала ,,наша свобода"

Любопытно, однакоПолитикаВедущий,,Платошкин восхваляет Путина, это уже не спойлеры, это чистые ставленники Кремля."Это брехня от канала ,,наша свобода" Я так думаю С достаточно резкими обвинениями высказался ведущий канала ,,наша свобода" в адрес Николая Платошкина.Вернуться к статье77НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТихоновА чего с ним спорить? Чмо - оно и есть ЧМО!Виктор Александрович ДробышевНадо хоть трезвым в сеть выходить!AIAlex ImenДля Запада оппозиция в России отождествляется с мошенниками типа Навального, стремящегося сдать Россию ему, Западу. А левые силы для них удар под дых, вот и испражняется пустословием.Владимир СергеевЭтот гусь выходит под именем Александр Он не только Платошкина поливает .. он всех левых ... Представляет интересы НПСР в котором Филин Болдырев Квачков Алкчнис... Их он НЕ трогает .. Согласен с автором ... засланный казачок .. СПЕЦИАЛЬНО разбивающий все левое движение.Виктор Козодоевчто за Путинский бандит писал эту ересьVBvladimir bedarevЯ не в теме.Vitali Selivanov"Он сомнителен..Я бы ему не доверял.." (куплетист Велюров). Я бы тоже....Комментировать
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