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Джеррард о «Ливерпуле»: «Они слишком мягкие, им не хватает разрушителя, отборов и побед в единоборствах. Ираола должен привить им злобу, иначе не будут претендовать на трофеи»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард критически оценил игру команда на старте сезона. В двух первых турах АПЛ «красные» сыграли вничью с « Ньюкаслом » (2:2) и «Ноттингем Форест» (2:2).

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