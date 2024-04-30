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Театр абсурда

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"Путин просто издевается над нами": западные СМИ и НАТО бесятся из-за выставки западных трофеев в парке Победы

"Путин просто издевается над нами": западные СМИ и НАТО бесятся из-за выставки западных трофеев в парке Победы

Интересная жизнь с Vera Star 1 мая откроется выставка, на которой Минобороны РФ представит вниманию публики трофейную технику и западные вооружения, захваченные нашими бойцами в ходе спецоперации.

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