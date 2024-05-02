Новая версия Lada Niva Travel выйдет уже в июне

АвтоВАЗ начнет массовое производство внедорожников Lada Niva Travel с обновленной мультимедийной системой Lada EnjoY Pro в конце мая, о чем сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии