От Европы до Тихого океана: как СССР разгромил Германию и сокрушил Японию

2 сентября 1945 года капитулировала милитаристская Япония. Вторая мировая война стала крупнейшим вооружённым конфликтом за всю долгую историю человеческой цивилизации.
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