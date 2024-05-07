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Пленный ВСУ: необученные водители обороняют окрестности Авдеевки

Пленный ВСУ: необученные водители обороняют окрестности Авдеевки

Необученные водители перебрасываются на окрестности Авдеевки, чтобы оборонять эти территории. Такое заявление сделал пленный военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Юрий Юречко в беседе с ТАСС.

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