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Царьград

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МИД КНР: Китай отправил Непалу четвертую партию помощи

МИД КНР: Китай отправил Непалу четвертую партию помощи

Пекин отправил в Катманду четвертую партию экстренной помощи после стихийного бедствия в Непале. Представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что в груз входят средства для спасательных работ.

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