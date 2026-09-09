НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

«Дом.РФ» стал владельцем производителя лифтов «Метеор лифт»

«Дом.РФ» стал владельцем производителя лифтов «Метеор лифт»

Госкорпорация «Дом.РФ» консолидировала 100% производителя лифтов «Метеор лифт». Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка проведена через ООО «УК МЕТЕОР»: с 10 июля управляющей компании принадлежит весь капитал производителя, а к 9 сентября сама «УК МЕТЕОР» полностью перешла под контроль «Дом.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым