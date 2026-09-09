«Дом.РФ» стал владельцем производителя лифтов «Метеор лифт»

Госкорпорация «Дом.РФ» консолидировала 100% производителя лифтов «Метеор лифт». Согласно данным ЕГРЮЛ, сделка проведена через ООО «УК МЕТЕОР»: с 10 июля управляющей компании принадлежит весь капитал производителя, а к 9 сентября сама «УК МЕТЕОР» полностью перешла под контроль «Дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым