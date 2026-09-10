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5koleso.ru

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Volkswagen нашел поддержку в Индии: компания будет разрабатывать новые автомобили с местной JSW

Данный меморандум не включает в себя никаких обязательств. То есть Volkswagen или многопрофильный холдинг JSW Group в итоге могут отказаться от сотрудничества.

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