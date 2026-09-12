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«АвтоВАЗ» запатентовал фразу «Можно, а зачем?», которой отказался выводить продукцию на уровень BMW

«АвтоВАЗ» запатентовал фразу «Можно, а зачем?», которой отказался выводить продукцию на уровень BMW

Роспатент одобрил регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?», поданного «АвтоВАЗом». Согласно базе ведомства, заявка была удовлетворена 9 сентября 2026 года, а охрана бренда продлится до 17 февраля 2036 года.

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