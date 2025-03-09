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Царьград

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Долг "крабового короля" перед экс-главой Приморья оценили в более чем 85 млн рублей

Долг "крабового короля" перед экс-главой Приморья оценили в более чем 85 млн рублей

В последние месяцы внимание общественности привлекла судебная тяжба, связанная с бывшим губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным и его бизнес-структурами.

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