15 раз, когда люди вдохновлялись роскошными особняками, но в итоге построили их нелепую версию

Большой дом еще не означает красивый дом. Особенно если его владельцы очень хотели жить в роскошном особняке, но немного перестарались с размерами, декором и архитектурными деталями.
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