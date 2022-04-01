Смартфон Redmi за 100 долларов поступил в продажу в Китае. Redmi 10A получил 13-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч

В Китае стартовали продажи самого дешевого смартфона Redmi из новых – Redmi 10A в базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти стоит всего 100 долларов.
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