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Смартфон Redmi за 100 долларов поступил в продажу в Китае. Redmi 10A получил 13-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч

Смартфон Redmi за 100 долларов поступил в продажу в Китае. Redmi 10A получил 13-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч

В Китае стартовали продажи самого дешевого смартфона Redmi из новых – Redmi 10A в базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти стоит всего 100 долларов.

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