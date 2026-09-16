Актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя» Наталья Данилова умерла в Петербурге

Заслуженная артистка России Наталья Данилова умерла в Петербурге после тяжелой болезни. Об этом сообщили 5-tv.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Собянин: в Москве...
- Путин обсудил с С...
- Сигареты убивают:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым