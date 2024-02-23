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В США арестовали бывшего совладельца банка «Открытие»

В США арестовали бывшего совладельца банка «Открытие»

Речь идет о Вадиме Беляеве, который сменил фамилию на Вольфсон. Его обвиняют в помощи главе ВТБ Андрею Костину в обходе санкций в связи с содержанием двух яхт и дома в Колорадо, сообщил Минюст СШАСуд в США арестовал двух человек, которые, по версии американских властей, помогали председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минюста США.

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