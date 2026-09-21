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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александрова больше не работает с Андреевым – они сотрудничали с января 2025-го

27-я ракетка мира Екатерина Александрова прекратила сотрудничество с Игорем Андреевым . Об этом сообщает телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст», который ведут Динара Сафина и Анна Чакветадзе .

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