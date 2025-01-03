Арестован замначальника РЖД по делу о терроризме: детали расследования

В Москве арестован Юрий Мартьянов, заместитель руководителя инспекции РЖД. Его заключили под стражу в рамках расследования дела о терроризме, связанного с участием Алексея Демченко в экстремистской организации.
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