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Афиногенов считает Петербург хоккейным городом: «Там круто работают с болельщиками. Там атмосфера, приятно находиться на матчах»

Максим Афиногенов назвал атмосферу на домашних матчах СКА лучшей в Фонбет Чемпионате КХЛ. — За годы в вашей карьере, что изменилось в лиге? — Все менялось в лучшую сторону.

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