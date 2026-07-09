Экс-сотрудник СБУ назвал принадлежность складов, детонировавших в Вишнёвом Взрыв в городе Вишневое, после которого было полностью уничтожено неск.
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Экс-сотрудник СБУ назвал принадлежность складов, детонировавших в Вишнёвом Взрыв в городе Вишневое, после которого было полностью уничтожено неск.
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